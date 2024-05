Baerbock sieht sich in Fidschi Folgen des Klimawandels an

SUVA/FIDSCHI (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) macht sich am Montag im pazifischen Inselstaat Fidschi ein Bild von den Folgen des Klimawandels. Auf der Hauptinsel Viti Levu besucht sie ein Dorf, in dem Überschwemmungen und Bodenerosion die Umsiedlung von Bewohnern erzwungen haben. Außerdem diskutiert sie an der Universität des südlichen Pazifiks in der Hauptstadt Suva mit Studenten und führt Gespräche mit der Regionalorganisation Pazifisches Inselforum, in der sich 18 Staaten und Territorien des Südpazifiks zusammengeschlossen haben.

Die gesamte Region hat mit dem steigenden Meeresspiegel und extremen Wetterphänomenen infolge der Erderwärmung zu kämpfen. Zu Fidschi gehören etwa 330 Inseln, von denen rund 110 bewohnt sind. Das Land hat mehr als 900 000 Einwohner. Vor Baerbock war noch nie ein deutscher Außenminister auf Fidschi./mfi/DP/mis