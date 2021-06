Baerbock streckt die Hand aus: 'Wir' sind nicht nur die Grünen

BERLIN (dpa-AFX) - In ihrer Rede nach der Wahl zur ersten Grünen-Kanzlerkandidatin hat Annalena Baerbock gezielt versucht, auch Menschen außerhalb der eigenen Blase anzusprechen. Wenn sie "Wir" sage, seien damit nicht nur die Mitglieder der eigenen Partei gemeint, sondern "mit "Wir" meine ich jeden Bürger und jede Bürgerin", sagte Baerbock am Samstag beim digitalen Grünen-Parteitag. Mit Mut, "Erfindergeist, Solidarität und Vielfalt" lasse sich eine Veränderung gestalten, die Halt geben könne in der Zukunft. "Über all dem steht die große Aufgabe unserer Zeit, das Abwenden der Klimakrise", fügte sie hinzu.

Mit Blick auf die vergangenen Jahre unter der schwarz-roten Regierungskoalition sagte Baerbock, mit einer Politik, die immer nur nach Stimmung und Umfragen schaue, seien diese Ziele nicht zu verwirklichen. Baerbock, die den Wahlkampf als Teil eines Spitzenduos zusammen mit dem Co-Parteivorsitzenden Robert Habeck bestreiten wird, bedankte sich "für dieses wahnsinnige Ergebnis". Zuvor hatten die Delegierten ihre Kandidatur und das Spitzenteam in einer Abstimmung mit 98,6 Prozent bestätigt.

"Vielen Dank für diesen Rückenwind", sagte Baerbock. Sie habe in den vergangenen Wochen Fehler gemacht, "über die ich mich tierisch geärgert habe". In so einer Phase die Solidarität der Parteifreunde zu spüren, habe ihr Kraft gegeben. Zuerst wurde bekannt, dass Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Sonderzahlungen an den Bundestag nachmeldete. Dann gab es Kritik, weil sie und ihre Partei mehrmals irreführende Angaben im Lebenslauf von Baerbock korrigieren mussten./abc/DP/zb