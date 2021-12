Baerbock telefoniert mit Lawrow - "offener und ehrlicher Austausch"

Berlin (Reuters) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat mit dem russischen Ressortchef Sergej Lawrow in einem Telefonat über die Ukraine-Krise gesprochen.

Wie das Auswärtige Amt in Berlin am Dienstag mitteilte, strebt Baerbock einen "offenen und ehrlichen Austausch" an. Die Ministerin habe in dem Gespräch unterstrichen, dass die territoriale Integrität der Ukraine nicht verletzt werden dürfe. Es brauche jetzt Fortschritte bei Gesprächen innerhalb des sogenannten Normandie-Formats, zu dem Russland, die Ukraine, Deutschland und Frankreich gehören. Die G7 hatten Russland beim Treffen der Außenminister am Wochenende in Liverpool vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. Dies hätte "massive Konsequenzen", drohten Deutschland, die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan.