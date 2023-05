Baerbock trifft am Dienstag Macron und französische Regierung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist am Dienstag zu einem Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und einer Teilnahme an einer Sitzung des französischen Ministerrats nach Paris. Das gab Außenamtssprecher Christofer Burger bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit nannte es in derselben Pressekonferenz einen "Ausdruck der Wertschätzung zwischen beiden Ländern, dass der französische Präsident sich die Zeit nimmt, auch auf dieser Ebene den Austausch zu suchen".

Im Anschluss an das Treffen mit Macron werde Baerbock gemeinsam mit ihrer französischen Amtskollegin Catherine Colonna auf Einladung der französischen Regierung an der Sitzung des Ministerrates teilnehmen, erklärte Burger. Deutschland und Frankreich hätten die regelmäßige Teilnahme an Kabinettssitzungen des anderen Landes durch wechselnde Kabinettsmitglieder im Aachener Vertrag vereinbart, beim deutsch-französischen Ministerrat Ende Januar in Paris sei eine noch engere Abstimmung auf Regierungsebene in einer Erklärung bekräftigt worden.

"Die Teilnahme von Außenministerin Baerbock an der Sitzung des französischen Ministerrats ist Ausdruck dieser Absicht", hob der Sprecher hervor. Gegen 11.15 Uhr seien Statements von Baerbock und Colonna im Elysee-Palast geplant. Bei den Gesprächen in Frankreich werden die deutsch-französische Zusammenarbeit, die gemeinsame Unterstützung der Ukraine sowie außen- und europapolitische Fragen im Mittelpunkt stehen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2023 07:14 ET (11:14 GMT)