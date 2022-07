Baerbock trifft indonesische Außenministerin am Rande von G20-Treffen

BALI (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock ist am Freitag am Rande des G20-Treffens führender und aufstrebender Wirtschaftsmächte kurz vor Beginn der offiziellen Beratungen zu einem Gespräch mit ihrer indonesischen Amtskollegin Retno Marsudi zusammengekommen. Im Anschluss traf sich die Grünen-Politikerin zu Vorberatungen mit ihren Kollegen aus den USA, Frankreich und Großbritannien.

Während Antony Blinken (USA) und Catherine Colonna (Frankreich) an dem Gespräch mit Baerbock teilnehmen wollten, ließ sich die britische Außenministerin Liz Truss vertreten. Britischen Medienberichten zufolge hat Truss das G20-Treffen frühzeitig verlassen, um sich zu Hause für eine Kandidatur für die Nachfolge Boris Johnsons an der Spitze der Konservativen in Stellung zu bringen.

Mit Spannung wurde erwartet, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow auf dem G20-Treffen empfangen wird. Baerbock hatte kurz nach ihrem Eintreffen auf Bali am Donnerstagabend gesagt, sie werde in ihrer Rede in Anwesenheit von Lawrow "sehr deutliche Worte finden, dass wir diesen Bruch des internationalen Völkerrechts nicht akzeptieren". Auf das sonst übliche Familienfoto und eine offizielle Abschlusserklärung soll bei dem G20-Treffen wegen der Anwesenheit von Lawrow verzichtet werden.

Baerbock wollte sich kurz nach Mittag Ortszeit auch mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi zu einem bilateralen Gespräch treffen. Lawrow und Wang Yi hatten bereits am Donnerstag eine bilaterale Unterredung geführt./bk/cfn/DP/zb