Baerbock und Abbas sprechen bei Generaldebatte der UN

NEW YORK (dpa-AFX) - Am dritten Tag der Generaldebatte bei den Vereinten Nationen wird sich am Donnerstag Außenministerin Annalena Baerbock an die UN-Vollversammlung wenden. Auf der Rednerliste für die Generaldebatte in New York steht Deutschland an zwölfter Stelle von 19 Nationen der Sitzung am US-Nachmittag (ab 21.00 Uhr MESZ). Baerbock wird damit nach deutscher Zeit voraussichtlich kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Freitag sprechen.

Am New Yorker Morgen wird auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas seine Ansprache halten. Zu den weiteren Rednern bei der Generaldebatte zählen unter anderem Sudans Machthaber Abdel Fattah al-Burhan, EU-Ratspräsident Charles Michel und Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg.

In der laufenden Woche sprechen bei der Generaldebatte etwa 120 Staats- und Regierungschefs. Bei vielen Reden stehen der Nahost-Konflikt und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Zentrum./cfa/DP/nas