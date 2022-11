Baerbock: US-Partnerschaft Versicherung für Demokratie und Frieden

Werbung

Heute im Fokus

Nach Zinsentscheiden der Fed und BoE: Wall Street vorbörslich tiefer -- DAX gibt nach -- Moderna mit Gewinneinbruch -- eBay übertrifft Gewinnprognosen -- Nikola, Peloton, Zalando, Porsche im Fokus

HOCHTIEF steigert in Q3 erneut den Gewinn. Stahlpreisrückgang erweist sich als Belastung für Klöckner & Co. Tesla kann in China nicht an Rekordmonat anknüpfen. Bank of England stockt Leitzins auf 3,00 Prozent auf. BMW im 3. Quartal mit deutlich höherem Gewinn und Umsatz. HUGO BOSS schraubt erneut Prognose nach oben. VW-Betriebsrätin will Arbeitgeberseite auf die Sprünge helfen.