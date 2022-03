Baerbock will sich in Moldau Bild der Flüchtlingslage machen

Aktien in diesem Artikel

CHISINAU (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock will sich an diesem Samstag in der an die Ukraine grenzenden Republik Moldau über die Lage der Kriegsflüchtlinge in dem Land informieren. Sie wolle sich ein direktes Bild machen, um zu klären, wie Deutschland Moldau in dieser Ausnahmesituation noch umfassender unterstützen könne, hatte die Grünen-Politikerin vor dem Abflug zu ihrer mehrtägigen Reise auf den Westbalkan und nach Moldau gesagt. "Wir werden nicht zulassen, dass die von Russland verursachten Schockwellen auf weitere Länder in Europa überschwappen", betonte Baerbock. Moldau könne sich auf die deutsche und europäische Solidarität verlassen.

Nach politischen Gesprächen mit der Präsidentin von Moldau, Maia Sandu, und Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita wollte Baerbock eine Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge auf dem Messegelände der Hauptstadt Chisinau besuchen. Dort werden die Ankommenden nach Angaben des Auswärtigen Amtes registriert, es gibt provisorische Unterkünfte, eine Krankenstation sowie ein Impfzentrum gegen die Corona-Pandemie. In der Einrichtung können demnach bis zu 4000 Menschen versorgt werden. Moldau ist eines der wirtschaftlich schwächsten Länder Europas.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR waren schon bis zum 6. März fast 83 000 Flüchtlinge in Moldau angekommen. Geplant war auch ein Besuch Baerbocks an einem Grenzübergang zur Ukraine./bk/DP/ngu