Baerbock wirbt für einen Pakt mit der Industrie

BERLIN (Dow Jones)--Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat der Wirtschaft einen "Industriepakt" vorgeschlagen, um die Unternehmen bei der Transformation hin zur Klimaneutralität zu unterstützen. Danach soll es Klimaverträge geben, über die der Staat die Mehrkosten für das Unternehmen ausgleicht, wenn es klimaneutral produziert, wie sie im Interview mit dem Handelsblatt ankündigte.

"Es braucht ein gemeinsames Vorgehen von Industrie und Politik, ein Umbauprogramm mit einer historischen Dimension", sagte sie. Die Unternehmen müssten beim Umbau hin zur Klimaneutralität deutlich schneller werden. "Dafür brauchen sie von der Politik die Sicherheit, dass sich ihre Milliardeninvestitionen, vor denen sie jetzt stehen, in Zukunft rechnen", so Baerbock.

Der Staat müsse jetzt mit Klimaverträgen für Planungssicherheit sorgen und in Vorleistung gehen, so Baerbock. Wenn sich die Produkte in Zukunft allerdings rechneten, so Baerbock "geben die Unternehmen den Vorschuss an die Allgemeinheit zurück".

Zu den Plänen der Grünen, die Steuern zu erhöhen, sagte Baerbock, "gerade für Unternehmen und ihre Beschäftigen sind gute Kitas, Schulen und eine starke Daseinsvorsorge ein Standortfaktor". Wer nicht über eine solide Finanzierung unseres Gemeinwesens reden wolle, solle bitte erklären, "wie wir die Haushaltslöcher in Milliardenhöhe stopfen sollen, ohne genau da zu sparen."

Die Grünen wollten die Vermögensteuer reaktivieren, um in den Ländern mehr Mittel für die Bildung zu haben, so die Kanzlerkandidatin.

Baerbock kündigte zudem an, die Grünen wollten im Falle eines Wahlsieges Pendler, die keinen Dienstwagen fahren und niedrige Einkommen haben, stärker fördern. "Sie wollen wir stärker beim Umstieg auf ein sauberes Auto unterstützen", sagte Baerbock. Außerdem sollte die Besteuerung für Autos umso höher ausfallen, je größer und klimaschädlicher das Auto sei.

