Baerbock: Wollen Beitrag für stabile Regierung leisten

NEW YORK (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hebt vor dem Hintergrund des angekündigten Rückzugs der Grünen-Spitze die Verantwortung ihrer Partei für eine stabile Bundesregierung hervor. Angesichts der Kriege und Krisen auf der Welt sagte die Grünen-Politikerin am Rande ihres Aufenthalts bei den Vereinten Nationen in New York, die Welt sei so aus den Fugen geraten, dass die Frage von Sicherheit, Stabilität und Vertrauen in Demokratien wichtiger sei je zuvor. Baerbock fügte hinzu: "Und das bedeutet dafür natürlich auch eine starke deutsche Bundesregierung, wozu wir unseren Beitrag leisten wollen."

Baerbock, die von 2018 bis 2022 Chefin der Grünen war, sagte, alle demokratischen Parteien müssten sich fragen: "Was werden wir anders machen, um das Vertrauen der Menschen in Politik zurückzugewinnen." Dies sei "die allerwichtigste Aufgabe" in den nächsten Wochen und Monaten. "Daher ist es auch richtig und wichtig, dass wir das jetzt alle erst mal sacken lassen, dass wir den Prozess gemeinsam im Team angehen."/bk/DP/nas