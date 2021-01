Bafin fordert Banken zum Dividendenverzicht auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzaufsicht Bafin fordert die Banken wegen der Corona-Krise dazu auf, auch in diesem Jahr auf Dividenden zu verzichten. "Bei der Auszahlung von Dividenden ist weiterhin Zurückhaltung angebracht", sagte der für die Bankenaufsicht zuständige Exekutivdirektor Raimund Röseler der Wirtschaftswoche. Ein entsprechendes Verbot war zuletzt nach langen Diskussionen gelockert worden.

Die Folgen der Pandemie dürften bei einigen Instituten zu erheblichen Problemen führen: "Wir rechnen vor allem nach dem Ende der staatlichen Hilfen mit mehr Kreditausfällen bei den Banken", sagte Röseler. In internen Szenarien rechne die Bafin damit, dass die Quote der notleidenden Kredite von derzeit etwa 1 Prozent auf 1,5 Prozent steige. Im Extremfall könne sie auch mehr als doppelt so hoch ausfallen. "Das wird zwar nicht zu einer Bankenkrise, aber zu einer Krise einiger Banken führen", sagte Röseler.

Er erwarte, dass sich "die Zahl der Banken unter intensivierter Aufsicht erhöhen" dürfte. Betroffen seien vor allem Institute, "die schon vor Corona ertragsschwach gewesen sind."

Auch Joachim Wuermeling, der im Vorstand der Bundesbank für die Bankenaufsicht zuständig ist, mahnt die Institute zur Vorsicht. "Es wäre trügerisch, sich als Bank jetzt schon in Sicherheit zu wiegen. Das dicke Ende kommt noch", sagte er.

