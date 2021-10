Bafin installiert Sonderbeauftragten bei russischer Staatsbank

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die VTB Bank (Europe) SE dazu aufgefordert, angemessene interne Sicherungsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Um die Umsetzung dieser Maßnahmen zu überwachen, bestellte die Bafin mit sofortiger Wirkung einen Sonderbeauftragten, wie sie am Freitag mitteilte. Mutter des Instituts ist die VTB Bank, das zweitgrößte Kreditinstitut Russlands, das sich mehrheitlich in Staatsbesitz befindet. Die VTB Bank (Europe) SE hat ihren Sitz in Frankfurt.