Bafin: Keine Verbesserungen bei Prämien für Restschuldversicherungen

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Air France-KLM bereitet Anleger auf Kapitalerhöhung vor -- Rocket Internet will Börse verlassen -- Aroundtown mit millionenschwerem Aktienrückkauf -- Zoom, Brenntag, JOST Werke im Fokus

Siemens Energy will Rendite bis 2023 auf bestenfalls 8,5% steigern. Salt darf Informationen von Liberty einfordern. Samsung-Erbe Lee soll wegen Manipulationsvorwürfen vor Gericht. Wohnmobil-Hersteller Knaus Tabbert strebt an die Frankfurter Börse. Facebook wehrt sich gegen geplantes Mediengesetz in Australien. Amazon testet bald Lieferungen per Drohne in den USA. Münchener Fintech ID Now übernimmt Wirecard-Tochter.