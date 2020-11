Werbung

Heute im Fokus

DAX leicht im Plus -- Asiens Märkte vorwiegend fester -- freenet treibt Schuldenabbau voran -- Apple legt Streit um gedrosselte Akkus bei -- Beiersdorf, PAION im Fokus

Wirecard-Schlüsselzeugen wollen im U-Ausschuss erst 2021 auspacken. Merck-Aktien erklimmen DAX-Spitze - Pareto lobt Entwicklung in Pandemie. RWE will im niederländischen Limburg Müll zu Wasserstoff machen. AstraZeneca-Krebsmittel in USA für Vierwochen-Dosis zugelassen. NRW-Wirtschaftsminister unterstützt Liberty-Angebot für thyssen-Stahlgeschäft. Zalando peilt Beschleunigung von Wachstum 2021 an.