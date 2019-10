BaFin News: Autark Entertainment Inc.: Klarstellung zu möglicher Sammelklage

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass eine Autark Entertainment Inc. mit E-Mails von Anfang Oktober 2019 an Anleger herantritt und um einen Beitritt zu einer Sammelklage (sogenannte class action) in den USA wirbt.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (17.10.2019)