BaFin News: BaFin befürwortet Entscheidung der EZB zu Dividendenausschüttungen, fordert aber weiterhin Umsicht von Banken

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin begrüßt die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom heutigen Tag. Die EZB will ihre Dividendenempfehlung für die bedeutenden Institute (Significant Institutions - SIs) nicht über den 30. September 2021 hinaus verlängern. Zuletzt hatte die europäische Aufsicht am 15. Dezember 2020 ihre Erwartungen an SIs formuliert und diese zur äußersten Zurückhaltung und Begrenzung von Ausschüttungen aufgefordert.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (23.07.2021)