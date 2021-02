BaFin News: BaFin informiert Verbraucherinnen und Verbraucher über Chancen und Risiken

GO

Heute im Fokus

DAX fester -- Asien in Grün -- Daimler fährt Produktion nach Engpässen wieder hoch -- RWE erwartet Ergebnis über der Prognose -- Merck KGaA, GameStop, Snap, GoPro, Pinterest im Fokus

Chinesische Video-App Kuaishou legt bei Börsengang kräftig zu. Covestro plant Produktion für umwelfreundliche Produkte in China. Allianz übernimmt chinesische Lebensversicherungstochter komplett. SMA Solar erwartet nach robustem Jahr weiteres Wachstum in 2021. Künftiger AR-Chef: UniCredit wird Übernahme von Monte Paschi prüfen. Air Liquide investiert 40 Millionen Euro an BASF-Standort.