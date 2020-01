BaFin News: Compass Consulting Group: Anhaltspunkte für fehlenden Prospekt

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat einen hinreichend begründeten Verdacht, dass die Compass Consulting Group mit Sitz in SW1P 4QP London, Millbank Tower 21-24, Company No. 08670203, http://www.compassconsultinggroup.co.uk, in Deutschland Wertpapiere in Form von Aktien der SP Group (Europe) AG öffentlich anbietet.

