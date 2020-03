BaFin News: "Corona-Virus ist ein erhebliches Risiko für den Finanzsektor"

GO

Die wichtigsten News von finanzen.net

Heute im Fokus

DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen stabilisieren sich -- ZEW-Index: Rekordrückgang -- VW-Kernmarke verdient mehr -- WACKER CHEMIE vorsichtig gestimmt -- Vapiano, GEA, Sixt, CEWE, METRO im Fokus

Porsche legt beim Umsatz kräftig zu. Moody's stuft Lufthansa auf Ba1 herunter. CTS Eventim rechnet mit Umsatz- und Ergebnisrückgang. BioNTech: Impfstoff gegen Covid-19 treibt an - Kooperation mit Pfizer. Shop Apotheke will 2020 erstmals in Gewinnzone. Wegen Coronavirus: Amazon schreibt 100 000 Stellen aus.