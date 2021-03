Werbung

Heute im Fokus

DAX fester -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Talanx hält Dividende trotz Gewinneinbruch stabil -- Grand City Properties erreicht Ziele -- Stripe, IMMOFINANZ, Tesla, AstraZeneca, VW im Fokus

Salzgitter kann Verlust begrenzen. Chinesische Firma gibt Kontrolle über weltgrößte Kinokette AMC auf. T-Systems erhält Großauftrag von Deutsche Post. Geschlossene Ladengeschäfte vermiesen Quartalsumsatz von H&M. Deliveroo will bei IPO rund eine Milliarde Pfund einheimsen. Ex-Commerzbank-Chef Blessing bringt Fintech-SPAC an die Börse. Apple: App Store unterstützt 250 000 Jobs in Deutschland. Hypoport will 2021 weiter zulegen.