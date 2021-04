BaFin News: EZ2GO Ltd./Online-Handelsplattform capitalfx.co: BaFin untersagt unerlaubt betriebenes Einlagen- und Depotgeschäft, unerlaubt erbrachte Abschluss...

Überall grüne Vorzeichen. Aber wie geht das an den Börsen Jahr weiter? Ein alter Spruch sagt: nichts wie raus. Ob "sell in May and go away" tatsächlich derzeit angebracht ist, das verraten zwei Chart- und ein Fundamentalexperte imin einem Gespräch über Chancen von DAX, NASDAQ sowie den volatilen Wasserstoff- und Energieaktien.