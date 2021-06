BaFin News: Global Trading Swaps Inc., New York: BaFin ermittelt wegen Umwandlungsangebot für Aktien der Abanqo AG

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Global Trading Swaps Inc., New York, die auf ihrer Internetseite www.globaltradingswaps.com auch unter Global Trading Swaps Financial Group Inc. auftritt, keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland besitzt. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (29.06.2021)