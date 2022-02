BaFin News: Grenke AG und Grenke Bank AG: BaFin lässt Mängel beseitigen, legt zusätzliche Eigenmittelanforderungen fest und schließt institutsbezogene Maßnah...

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Leichte Entspannung in Ukraine-Krise: DAX unentschlossen -- NORMA Group steigert Umsatz und Ergebnis -- MTU erhöht nach Gewinnsprung Dividende -- RWE, Ericsson, Varta, VW im Fokus

NEL ASA macht mehr Verlust als erwartet. SAP und BearingPoint kooperieren bei Lösungen zu CO2-Fußabdruck. Vitesco operativ in den schwarzen Zahlen. BioNTech will über Pläne für Impfstoffherstellung in Afrika informieren. Commerzbank-Personalvorständin Schmittroth verlässt Bank Ende 2022. Airbnb mit schwarzen Zahlen im vierten Quartal.