BaFin News: Handelsplattform eufm.eu: BaFin ermittelt gegen die EUFM LTD

Ingmar Königshofen schaut sich im Trading-Seminar um 18 Uhr die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Fokus: DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen in Grün -- Delivery Hero will 2023 positives EBITDA -- Tesla mit neuem Auslieferungsrekord im Quartal -- Nordex, Bayer im Fokus

Klaus Zellmer leitet VW-Tochter Skoda ab Juli. Ryanair nennt Details zu erwartetem Verlust für vergangenes Geschäftsjahr. CS hat Maßnahmen gegen Szenarien wie Greensill-Affäre umgesetzt. Novartis passt Konzernstruktur an - Stärkeres Wachstum erhofft. BMW in den USA mit Absatzplus im ersten Quartal - US-Absatz von Porsche rückläufig. CEWE-Kuratorium mit starker Kritik an scheidendem Vorstandschef Friege.