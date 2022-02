BaFin News: Juicy Holdings B.V.: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Juicy Holdings B.V. in Deutschland Vermögensanlagen in Form von Investments in Cannabispflanzen öffentlich anbietet. Das Angebot erfolgt über die Internetseite juicyfields.io/de/.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (09.02.2022)