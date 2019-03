BaFin News: Life Forestry Switzerland AG: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Life Forestry Switzerland AG in Deutschland eine Vermögensanlage in Form von Direktinvestments in Teak mit der Bezeichnung "Golden Teak? Land Lease" öffentlich anbietet.

