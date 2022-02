BaFin News: Marudai Food Co. Ltd.: BaFin droht Zwangsgelder an

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat am 2. Februar 2022 gegen die Marudai Food Co. Ltd. die Erfüllung der Finanzberichterstattungspflichten nach §§ 114 ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) angeordnet und Zwangsgelder in Höhe von insgesamt 690.000 Euro angedroht.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (14.02.2022)