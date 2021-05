BaFin News: Mystery Shopping: BaFin startet Piloten

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat am 28. Mai 2021 die öffentlichen Ausschreibungen für ihr Pilotvorhaben "Mystery Shopping" gestartet. Damit bereitet sich die Aufsicht darauf vor, das neue Instrument verdeckter Testkäufe künftig regelmäßig einzusetzen. Zunächst will die BaFin in einer Marktsondierung mehrere Aufträge an verschiedene Agenturen vergeben. Ab 2022 soll dann der Regelbetrieb aufgenommen werden.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (28.05.2021)