BaFin News: Panteras Capital PLC: BaFin untersagt das öffentliche Angebot von eigenen Aktien der Gesellschaft

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat am 17. Januar 2022 das öffentliche Angebot von Aktien der Panteras Capital PLC durch die Gesellschaft selbst, nach eigenen Angaben mit Sitz in Großbritannien, wegen Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 der EU-Prospektverordnung untersagt. Daher darf die Panteras Capital PLC keine auf ihren Namen lautende Aktien zum Erwerb in Deutschland anbieten.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (17.01.2022)