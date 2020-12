Verhaltensökonomie in Zeiten des Coronavirus: Erfahren Sie, wie Sie auch in Krisenzeiten rationale Entscheidungen treffen können - und das für Ihre Geldanlage nutzen.

Heute im Fokus

DAX zieht an -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Aurubis erhöht Dividende -- Covestro erhöht Jahresprognose deutlich -- Salzgitter, Home24, DoorDash, Klöckner & Co im Fokus

thyssenkrupp-Aktie gefragt nach positiver Bank of Amerika-Studie. Deutsche Post ermöglicht Frankierung per App. Honda in Großbritannien stoppt Produktion. Deutsche-Bank-Manager legt Amt wegen Wirecard temporär nieder. British American Tobacco rechnet mit Umsatzplus am oberen Ende der Prognosespanne. Roche stellt Coronavirus-Antikörpertest für Moderna bereit.