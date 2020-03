BaFin News: treevest GmbH & Co. KG: BaFin untersagt das öffentliche Angebot von TREEVEST

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat am 24. Februar 2020 das öffentliche Angebot von TREEVEST wegen Verstoßes gegen das Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) untersagt. Daher darf die treevest GmbH & Co. KG keine Vermögensanlage in Form von Direktinvestments in Paulowniabäume unter der Bezeichnung TREEVEST zum Erwerb anbieten.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (04.03.2020)