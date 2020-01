BaFin News: Von Götterfunken und guten Vorsätzen

FRANKFURT (BaFin) -

Was die Arbeit der BaFin mit Ludwig van Beethoven zu tun hat, was sich die Behörde für 2020 vornimmt und welchen Eckpfeiler guter Regulierung und Aufsicht sie international verteidigen will, erläutert BaFin-Präsident Felix Hufeld beim Neujahrspresseempfang der Aufsicht in Frankfurt.

