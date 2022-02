BaFin News: Warnung: Verstoß der Zantino GmbH gegen § 86 Absatz 1 WpHG

FRANKFURT (BaFin) -

Die Zantino GmbH veröffentlichte am 21. Februar 2022 eine Anlageempfehlung zur The Social Chain AG. Die Zantino GmbH gab in der Veröffentlichung an, dass der Ersteller der Finanzanalyse der Aufsicht durch die BaFin unterliege. Der BaFin liegt von der Zantino GmbH keine Tätigkeitsanzeige nach § 86 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vor.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (28.02.2022)