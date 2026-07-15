Bafin nimmt Jungheinrichs Halbjahresbericht 2025 genauer unter die Lupe

21.07.26 07:45 Uhr

DOW JONES--Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Prüfung des verkürzten Abschlusses von Jungheinrich für das erste Halbjahr 2025 sowie des dazugehörigen Zwischenlageberichts eingeleitet. Der Bafin liegen nach eigenen Angaben konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Jungheinrich gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben könnte. Konkret gehe es dabei um die möglicherweise fehlerhafte Bewertung von Vermögenswerten, insbesondere Mietgeräte und Vorräte, im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Geschäfts in Russland.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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