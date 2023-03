Bafin ordnet Moratorium über deutschen Zweig der Silicon Valley Bank an

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die deutsche Zweigstelle der insolventen Silicon Valley Bank (SVB) für den Kundenverkehr geschlossen. Gegenüber der Bank wurde zudem ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen, wie die Bafin mitteilte. Grund sei die bestehende Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber Gläubigern. Das Moratorium habe angeordnet werden müssen, um die Vermögenswerte in einem geordneten Verfahren zu sichern. Die Silicon Valley Bank Germany Branch sei allerdings nicht systemrelevant und ihre Notlage stelle keine Bedrohung der Finanzstabilität dar.

Der US-Mutterkonzern SVB mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, war am 10. März von den US-Behörden geschlossen und unter die Kontrolle des Einlagensicherungsfonds FDIC gestellt worden. Die Bank mit engen Verbindungen zum Technologiesektor hatte zuvor einen Verlust von 1,8 Milliarden US-Dollar beim Verkauf von Wertpapieren vermeldet, was einen Kursrutsch ihrer Aktie auslöste. Ein Ansturm der Kunden auf die Einlagen machte zudem die Pläne des Kreditgebers, sich frisches Kapital zu beschaffen, zunichte. Die 17 Filialen der SVB sollen aber wieder am Montag öffnen.

Die Maßnahmen der Bafin gelten solange, bis die weitere Entwicklung für die auf die FDIC übertragenen Geschäfte des Mutterkonzerns geklärt ist, teilte die Finanzaufsicht weiter mit. Die Silicon Valley Bank Germany Branch mit Sitz in Frankfurt am Main verfügte der Mitteilung zufolge zum Jahresende 2022 über eine Bilanzsumme von 789,2 Millionen Euro. Das Institut betreibt in Deutschland das Kreditgeschäft, aber kein Einlagengeschäft.

