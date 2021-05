Bafin/Pötzsch begrüßt Abkehr von "Zweistufigkeit" bei Bilanzkontrolle

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) begrüßt die Einigung der großen Koalition darauf, bei der Kontrolle von Bankbilanzen künftig nicht mehr auf ein zweistufiges Verfahren zu setzen. "Wir begrüßen insbesondere, dass die Bilanzkontrolle jetzt offenkundig einstufig wird", sagte Thorsten Pötzsch, Exekutivdirektor Abwicklung, in der Jahrespressekonferenz der Bafin. Das zweistufige Verfahren habe sich nicht so bewährt wie erhofft. "Wir werden jetzt schlagkräftiger", sagte Pötzsch.

Laut einem Bericht der Wirtschaftswoche haben sich CDU und SPD am Montag unter anderem darauf geeinigt, dass die Bilanzprüfung ab 2022 alleine in Verantwortung der Bafin liegen wird. Im aktuellen zweistufigen Verfahren ist in der ersten Stufe die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) zuständig, die stichprobenartig Bilanzprüfungen vornimmt. Die Bafin selbst wird nur dann tätig, wenn Unternehmen nicht freiwillig an der Prüfung mitwirken.

Pötzsch zufolge will die Bafin wohl zumindest teilweise Personal von der DPR übernehmen. "Ich gehe davon aus, dass, wenn die DPR ihre Arbeit zum 1.1.2022 einstellt, das entsprechende Personal, die entsprechenden Personen, oder zumindest die Stellen dann ebenfalls zur Bafin überführt werden", sagte er.

