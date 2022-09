Bafin reduziert Eigenmittelanforderung an M.M. Warburg

FRANKFURT (Dow Jones)--Die M.M. Warburg & CO KGaA muss auf Anordnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) immer noch mehr Eigenkapital vorhalten als gesetzlich vorgeschrieben - allerdings weniger als bislang. Die Bafin hatte das Institut Ende vergangenen Jahres angewiesen, zusätzliche Eigenmittel vorzuhalten, weil es gegen die Anforderungen an die Einhaltung der Großkreditobergrenze und gegen die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation verstoßen hatte. Vor einem Monat hob die Finanzaufsicht diese Anordnung auf und erließ eine neue, wie sie nun mitteilte. Im Ergebnis hätten sich sie einzuhaltenden Eigenmittelanforderungen an M.M. Warburg reduziert. Zur Höhe machte die Bafin keine Angaben. Die Hamburger Bank ist auch eine der Banken, die durch den Cum-Ex-Steuer-Skandal in den Schlagzeilen ist.

September 29, 2022