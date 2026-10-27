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Bafin senkt SREP-Eigenmittelanforderungen für Flatexdegiro

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
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DOW JONES--Flatexdegiro muss künftig weniger Kapital vorhalten. Wie der Online-Broker mitteilte, hat die Finanzaufsicht Bafin die im Rahmen des regelmäßigen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) festgelegte zusätzliche Eigenmittelanforderung um 100 Basispunkte auf 1,5 Prozent gesenkt. Außerdem entfällt der individuelle Kapitalzuschlag, der vor mehreren Jahren wegen festgestellter Mängel in der Geschäftsorganisation angeordnet wurde.

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"Die erneute Reduzierung des SREP-Aufschlags und insbesondere der vollständige Wegfall des individuellen Kapitalzuschlags sind ein starkes Signal der Aufsicht und bestätigen die erheblichen Fortschritte, die wir seit der Bafin-Sonderprüfung im Jahr 2022 erzielt haben", sagte Vorstandschef Oliver Behrens.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 04:52 ET (08:52 GMT)

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08:16 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
23.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG

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