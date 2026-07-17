Bafin setzt Geldbuße gegen Teamviewer fest

20.07.26 07:29 Uhr

Das Unternehmen hatte vor gut zwei Jahren über einen Cyberangriff berichtet.

DOW JONES--Teamviewer hat nach Ansicht der Finanzaufsicht Bafin zu spät über einen Cyberangriff informiert. Deswegen wurde eine Geldbuße in Höhe von 240.000 Euro gegen das Softwareunternehmen festgesetzt, wie die Bafin mitteilte. Das Unternehmen habe gegen die Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation - MAR) verstoßen. "Die Tatsache, dass die Teamviewer SE Opfer eines Cyberangriffs wurde, hätte das Unternehmen unverzüglich als Insiderinformation transparent machen müssen", so die Behörde.

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung