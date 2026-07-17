Bafin setzt Geldbuße gegen Teamviewer fest
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Teamviewer hat nach Ansicht der Finanzaufsicht Bafin zu spät über einen Cyberangriff informiert. Deswegen wurde eine Geldbuße in Höhe von 240.000 Euro gegen das Softwareunternehmen festgesetzt, wie die Bafin mitteilte. Das Unternehmen habe gegen die Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation - MAR) verstoßen. "Die Tatsache, dass die Teamviewer SE Opfer eines Cyberangriffs wurde, hätte das Unternehmen unverzüglich als Insiderinformation transparent machen müssen", so die Behörde.
Das Unternehmen hatte vor gut zwei Jahren über einen Cyberangriff berichtet.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 20, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle TeamViewer Aktie News
TeamViewer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|TeamViewer Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK