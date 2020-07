BaFin sieht mehrere Wellen an Kreditausfällen auf Banken zukommen

Frankfurt (Reuters) - Die Finanzaufsicht BaFin warnt in der Corona-Krise vor Belastungen für die Banken.

"Größere Kreditausfälle können durchaus noch auftreten", sagte BaFin-Chef Felix Hufeld am Dienstag. "Ich rechne damit, dass dies in diesem und den kommenden Jahren in mehreren Wellen geschehen wird." Das gelte insbesondere dann, wenn eine zweite Infektionswelle die gerade einsetzende wirtschaftliche Erholung wieder zum Erliegen bringe.

Auch aus Sicht von Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch ist die Gefahr noch nicht gebannt. "Bisher hat sich das deutsche Finanzsystem in der Pandemie als stabil erwiesen", sagte sie. Buch verwies auf die Maßnahmen der Regierungen und Notenbanken, um die Wirtschaft zu stabilisieren und das Finanzsytem zu stützen. "In den kommenden Monaten dürften Solvenzprobleme der Unternehmen aber zunehmen." Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hatte sich bei einem Auftritt am Dienstagmorgen dagegen zuversichtlich gezeigt, dass sein Geldhaus im zweiten Quartal den Höhepunkt der Kreditausfälle verbucht hat.

Auch die Aufseher seien in der Corona-Krise an vorderster Front gefordert, sagte Hufeld. So waren sie den Banken mit einer Reihe von Erleichterungen entgegen gekommen, damit die Geldhäuser die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte aufrecht erhalten.

Hufeld und Buch sprachen anlässlich der Verabschiedung des Jahresberichts des Ausschusses für Finanzmarktstabilität (AFS). Er war 2013 gegründet worden, um systemische Risiken im Finanzsystem zu erkennen und zu begrenzen.

Werbung