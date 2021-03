Baggerarbeiten für Elbvertiefung abgeschlossen - Freigabe im Mai

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Dow Jones leichter -- DAX mit neuem Hoch -- Moderna testet Corona-Impfstoff an Kindern -- ZEW-Index erholt sich im März -- VW operativ mit schwarzen Zahlen -- Zalando, Facebook, Commerzbank im Fokus

USA sichern sich bei AstraZeneca für 205 Mio. Dollar COVID-19-Mittel. Deutsche Bank sieht Weltwirtschaft vor "Goldilocks-Szenario". DHL Express investiert 160 Millionen Euro in deutsches Netzwerk. eToro will anscheinend mit SPAC an die Börse - 10 Milliarden US-Dollar Bewertung. Nach Drosselung: Russland droht mit baldiger Blockade von Twitter. Experte: Microsoft-Sicherheitslücke verstärkt für Erpressung genutzt.