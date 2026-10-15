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Bahn: Alkoholverbot in Bahnhöfen ruhig angelaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Seit Mitternacht dürfen Reisende an bundesweit allen Bahnhöfen der Deutschen Bahn keinen Alkohol mehr trinken. Der Konzern zog am Nachmittag nach Inkrafttreten der neuen Regelung eine erste positive Bilanz. "Das Alkoholkonsumverbot an den Bahnhöfen ist gut und ruhig angelaufen", teilte eine Sprecherin mit. Besondere Vorfälle aus den Regionen seien bisher nicht bekannt. Wer alkoholische Getränke konsumiere, werde von Sicherheitskräften auf das Verbot angesprochen, hieß es. Im schlimmsten Fall drohe ein Hausverbot.

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Das Alkoholverbot gilt auch für die Bahnsteige. An manchen Stationen war es schon vor einigen Wochen in Kraft getreten, mancherorts gibt es bereits seit Jahren eine solche Regelung./wim/DP/mis

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