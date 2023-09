Bahn-Aufsichtsrat befasst sich mit neuer Infrastruktursparte und Boni

Heute im Fokus

Offenbar auch Tesla und BMW von EU-Beihilfeuntersuchung gegen China betroffen. Amazon plant Schließung von Luftfrachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle. VW fährt Produktion in Zwickau und Dresden herunter. Merck-Konzern investiert in zwei neue mRNA-Produktionsstätten. Apple legt offenbar Software-Update für iPhone 12 vor. Air France-KLM bestellt 50 Airbus A350.