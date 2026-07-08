Bahn-Bauarbeiten in Fulda - Fern- und Nahverkehr betroffen

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FULDA (dpa-AFX) - Wegen umfangreichen Bauarbeiten in Fulda fallen ab Mitte Juli mehrere Züge im Nah- und Fernverkehr aus. "Die Arbeiten in Fulda-Bronnzell finden an einer zentralen Stelle im deutschen Eisenbahnnetz statt und bringen daher zahlreiche überregionale Umleitungen und Zugausfälle mit sich", teilte die Deutsche Bahn mit. Zudem müsse der Nahverkehr kurzfristig ausgedünnt werden.

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Die Bauarbeiten kommen zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wie auch die Bahn selbst schreibt: "Die Weichenerneuerungen in Fulda mussten kurzfristig eingeplant werden und finden daher zusätzlich zu ohnehin geplanten Großbaumaßnahmen, wie der Korridorsanierung der rechten Rheinstrecke zwischen Wiesbaden und Köln und Maßnahmen im Knoten Mainz, statt."

Im Fernverkehr gibt es vom 11. Juli bis zum 27. Juli folgende Einschränkungen:

* Strecke Frankfurt - Kassel - Hamburg: ICE-Züge fahren nur noch ein Drittel der Fernverkehrszüge. Sie fahren mindestens zweistündlich und zwischen Frankfurt und Kassel mit Umleitungen. Die Fahrzeit ist dadurch 60 Minuten länger.

* Strecke Frankfurt - Fulda - Kassel - Berlin: ICE-Züge fahren alle zwei Stunden statt stündlich. Es dauert 60 Minuten länger und gibt zwischen Frankfurt und Fulda Umleitungen. Auf der Strecke Frankfurt - Fulda - Erfurt - Berlin gilt dasselbe.

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* Strecke Wiesbaden - Frankfurt - Fulda - Erfurt - Leipzig - Dresden: Hier gibt es Umleitungen zwischen Frankfurt und Erfurt über Aschaffenburg und Würzburg. Dadurch gibt es keinen Halt in Fulda, Bad Hersfeld, Eisenach und Gotha. Die Fahrzeit verlängert sich um etwa 60 Minuten, es gibt Teilausfälle zwischen Frankfurt und Wiesbaden.

Im Nahverkehr entfallen ebenfalls einige Züge. Eine Übersicht gibt es auf www.bahn.de/service/fahrplaene/bauarbeiten./wem/DP/jha