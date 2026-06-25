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Bahn baut bei Höchst - So kommen Fahrgäste weiter

26.06.26 05:58 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen Bauarbeiten in Frankfurt-Höchst müssen sich Fahrgäste der Deutschen Bahn auf Einschränkungen beim Regional- und S-Bahn-Verkehr einstellen. Betroffen sind zunächst die S1, S2 und die RB22, im Zeitraum vom Freitag, 26. Juni, 21.00 Uhr, bis Montag, 29. Juni, 4.00 Uhr, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

So sehen die Änderungen aus:

* Die S1 hält nicht in Höchst-Farbwerke.

* Halte der S2 zwischen Niedernhausen und Frankfurt-Höchst entfallen. Reisende können in Ersatzbusse umsteigen. Es werden zudem zusätzliche Halte der RB22 eingerichtet.

* Die RB22 hält nicht zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Lorsbach. Ersatzbusse fahren zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Niedernhausen mit Halt in Frankfurt-Höchst. Zwischen Lorsbach und Niedernhausen werden zusätzlich die Halte der S-Bahn-Linie S2 angefahren. Fahrgäste müssen sich laut Bahn auf längere Fahrzeiten einstellen.

Auch am folgenden Wochenende gibt es Einschränkungen, diesmal eine Woche lang: zwischen Freitag, 3. Juli, 21.00 Uhr, und Samstag, 11. Juli, 5.00 Uhr:

* Die S1 hält nicht in Höchst Farbwerke, teilweise auch nicht in Nied und in Griesheim. Außerdem fährt die S1 seltener.

* Dasselbe gilt für die S2. Am 4. und 5. Juli entfallen zudem die Züge zwischen Frankfurt-Höchst und Kriftel.

* Die RB12 entfällt zwischen Frankfurt Hbf und Frankfurt-Höchst.

* Die RB22 fährt am 4. und 5. Juli nicht zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Hofheim. Es fahren Ersatzbusse. Zwischen 6. und 10. Juli entfallen Fahrten von Frankfurt Hauptbahnhof nach Limburg.

Hintergrund ist die Erneuerung mehrerer Weichen. Die Bahn bittet Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über ihre jeweilige Verbindung zu informieren./isa/DP/zb