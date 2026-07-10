Bahn beginnt nächstes Großprojekt in Nordrhein-Westfalen

10.07.26 05:49 Uhr

WUPPERTAL/TROISDORF (dpa-AFX) - Nach mehr als fünf Monaten Bauzeit will die Bahn die Strecke von Köln über Wuppertal nach Hagen am Freitagabend (21.00 Uhr) wieder freigeben. Gleichzeitig beginnt die Generalsanierung der Strecke von Troisdorf in die hessische Hauptstadt Wiesbaden. Genau wie zuletzt rund um Wuppertal müssen Reisende auch dort gut fünf Monate lang auf Ersatzbusse umsteigen, weil die Strecke für die Bauarbeiten voll gesperrt wird.

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Die Bahn verspricht ihren Reisenden, dass die Züge nach der aufwendigen Sanierung "verlässlicher und leistungsfähiger" werden. Störungen und Verspätungen sollen sich "deutlich reduzieren". Außerdem soll es für die Reisenden nach einer Generalsanierung fünf Jahre lang keine Einschränkungen durch Bauarbeiten geben.

1,6 Milliarden Euro für pünktlichere Züge

Zwischen Troisdorf und Wiesbaden sollen für 1,6 Milliarden Euro unter anderem Gleise, Weichen, Oberleitungen, Signaltechnik, Brücken, Tunnel, Bahnübergänge und Bahnhöfe modernisiert werden. Für Reisende gibt es als Ersatz für die Züge einen Busverkehr auf 13 Linien. Expresslinien sorgen für möglichst schnelle Verbindungen zwischen den großen Städten. Auch Rheinfähren sind in das Ersatzverkehrskonzept eingebunden.

Sämtliche Ersatzverbindungen seien in der Online-Auskunft der Bahn und der Verkehrsverbünde berücksichtigt. Unter bahn.de/ersatzverkehr-rechter-rhein wurde eine spezielle Website zum Ersatzverkehr eingerichtet. Die Ersatzbusse sind laut der Deutschen Bahn barrierefrei, verfügen über WLAN sowie zum Teil über Toiletten an Bord.

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Generalsanierungen gehen noch jahrelang weiter

Zwischen Köln, Wuppertal und Hagen hat die Bahn in den vergangenen Monaten 81 Kilometer Gleise ausgetauscht, 50 Weichen und 29 Kilometer Oberleitung erneuert. Außerdem wurden Schallschutzwände gebaut und zwölf Bahnhöfe saniert. Dafür hat die Bahn nach eigenen Angaben 800 Millionen Euro investiert.

Insgesamt plant die Bahn bis 2035 auf zehn wichtige Strecken in Nordrhein-Westfalen eine Generalsanierung./mhe/löb/DP/jha