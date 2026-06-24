DAX24.740 -0,6%Est506.215 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6500 -3,9%Nas25.477 -0,4%Bitcoin53.532 -0,3%Euro1,1368 +0,1%Öl72,62 -0,7%Gold3.993 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet: DAX schließt in Rot -- US-Börsen uneinheitlich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, Palantir, Arm, Intel im Fokus
Top News
adidas-Aktie höher: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde adidas-Aktie höher: WM-Euphorie treibt an - Deutschland-Trikots brechen Verkaufsrekorde
Micron Technology-Aktie hebt ab: Mega-Gewinnwachstum lässt Anleger feiern Micron Technology-Aktie hebt ab: Mega-Gewinnwachstum lässt Anleger feiern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bahn bietet kostenlose Stornierung für Hitze-Tage an

25.06.26 06:27 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Wer angesichts der erwarteten Hitze in der zweiten Wochenhälfte eine geplante Bahnreise nicht antreten will, kann diese nun kostenfrei stornieren. Die Deutsche Bahn bietet erstmals eine sogenannte Hitze-Sonderkulanz an, wie der bundeseigene Konzern mitteilte. "Wer seine Reise bei dieser Extrem-Wetterlage nicht antreten möchte, bekommt sein Geld zurück."

Die Möglichkeit gilt demnach für Tickets für eine Fernverkehrsreise bis einschließlich 30. Juni, die bis zum 23. Juni gekauft wurden. Das umfasse auch Spar- und Supersparpreis-Tickets.

Fahrgäste mit digitaler Fahrkarte können diese den Angaben der Bahn zufolge online stornieren. Wer mit analogem Ticket unterwegs ist, kann sich an eine DB-Verkaufsstelle vor Ort wenden. "Wir empfehlen dringend, bei der Reiseplanung die amtlichen Hitze-Warnungen zu beachten", teilte die Bahn weiter mit. "Allen, die in dieser extremen Wetterlage auf ihre Fahrt verzichten können, legen wir die Sonderregelung zur Stornierung nahe."

Infrastruktur leidet

Die hohen Temperaturen sind auch für die Bahn eine Belastung. Zwar sind die Zeiten vorbei, in denen die Klimaanlagen in den Fernzügen bei großer Hitze öfter ausfielen. Die Technik in der deutlich verjüngten Flotte funktioniert inzwischen auch bei großer Hitze.

Anfälliger ist dafür die Infrastruktur der Bahn. Weichen sowie Leit- und Sicherheitstechnik können bei den hohen Temperaturen und stundenlanger direkter Sonneneinstrahlung Schaden nehmen. Das kann zu weiteren Problemen auf dem ohnehin stark störanfälligen Netz der Bahn führen.

Zudem steigt das Risiko für Böschungsbrände, die ebenfalls Schaden anrichten können. Außerdem können Starkregen, Gewitter und Sturmböen ebenfalls zu Problemen führen.

Schon im Sommer des vergangenen Jahres kam es bei großer Hitze im Juni und im Juli zu Weichendefekten und in der Folge zu Zugausfällen und Verspätungen. Erneute Einschränkungen aufgrund der Hitze sind nicht auszuschließen./maa/DP/zb