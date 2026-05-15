DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -0,6%Nas26.225 -1,5%Bitcoin67.373 +0,3%Euro1,1625 ±0,0%Öl109,3 +3,4%Gold4.538 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Apple 865985 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
SpaceX-IPO kommt offenbar Mitte Juni SpaceX-IPO kommt offenbar Mitte Juni
Berkshire-Depot im radikalen Wandel: Alphabet-Aktie rückt nach Buffett-Ära ins absolute Zentrum Berkshire-Depot im radikalen Wandel: Alphabet-Aktie rückt nach Buffett-Ära ins absolute Zentrum
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bahn-Chefin: Nach Milliardenminus 'schwarze Null' möglich

17.05.26 12:28 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn ist nach Milliardenverlusten laut Konzernchefin Evelyn Palla auf Kurs zur angestrebten Ertragswende. In diesem Jahr könnte demnach unterm Strich kein Verlust mehr stehen und eine "schwarze Null" erreicht werden. "Es macht sich bezahlt, dass wir die Bahn auf Effizienz trimmen. Eine schwarze Null scheint nach einem halben Jahrzehnt an Milliardenverlusten greifbar nah", sagte Bahn-Chefin Palla der "Bild am Sonntag". "Unser internes Verschlankungsprogramm mobilisiert auch die Zahlen Richtung steigender Wirtschaftlichkeit und damit Stabilität."

Für 2025 wies der Staatskonzern unterm Strich einen Verlust von rund 2,3 Milliarden Euro aus - rund 0,5 Milliarden mehr als im Vorjahr. Zumindest operativ hat die Bahn wieder schwarze Zahlen geschrieben: Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich um 630 Millionen Euro auf plus 297 Millionen Euro, 2026 sollen es etwa 600 Millionen Euro sein.

Bei der Bilanzvorlage Ende März hatte Palla gesagt, dann wolle man auch einem positiven Konzernergebnis einen großen Schritt näherkommen. Der Umsatz soll 2026 demnach auf etwa 28 Milliarden Euro steigen nach Erlösen von rund 27 Milliarden Euro im vergangenen Jahr./sl/DP/mis