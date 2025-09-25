DAX23.609 ±-0,0%ESt505.470 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.035 +1,3%Euro1,1753 -0,5%Öl68,26 +0,7%Gold3.762 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Bahn: Drei Monate Einschränkungen zwischen Berlin und Halle

24.09.25 11:48 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen Bauarbeiten kommt es auf der sogenannten Anhalter Bahn zwischen Berlin und Halle (Saale) zu erheblichen Einschränkungen für Pendlerinnen und Pendler. Bis zum 13. Dezember ist die Strecke zwischen Berlin Südkreuz und Bitterfeld komplett gesperrt. Der 130 Kilometer lange Abschnitt gehört zur ICE-Strecke Berlin-Leipzig-Erfurt-München. Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet. "Zwischen Leipzig bzw. Halle (Saale) und Berlin verlängert sich die Fahrzeit um 45 bis 60 Minuten", teilte die Bahn mit. Die Halte Lutherstadt Wittenberg und Berlin Südkreuz entfallen im Fernverkehr.

Wer­bung

Im Nahverkehr werden mehrere Linien in Brandenburg und Sachsen-Anhalt durch Busse ersetzt. Das betrifft die Linien RE3, RE4, RE8, RB24, RB32, RB33 sowie die S-Bahn-Linien S2 und S8 im Abschnitt Bitterfeld-Lutherstadt Wittenberg. "Auf einigen Abschnitten fahren neben den regulären Bussen auch Express-Busse mit zusätzlichen Halten", hieß es von der Bahn.

Die Arbeiten umfassen der Bahn zufolge den Einbau von 33 neuen Weichen, weitere 59 Weichen werden instand gesetzt. Knapp 100 Kilometer Gleise werden den Angaben zufolge vollständig erneuert, weitere 38 Kilometer saniert. Nach Abschluss der Bauarbeiten gilt die Strecke für drei Jahre als baufrei./nif/DP/stw