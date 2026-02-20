DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,6%Nas22.886 +0,9%Bitcoin57.392 -0,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,76 -0,3%Gold5.099 +2,1%
Bahn: Etwa die Hälfte der Rolltreppen in Berlin läuft wieder

22.02.26 14:04 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Ausfall Dutzender Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof und im Bahnhof Südkreuz hat sich die Situation nach Angaben der Bahn entspannt. "Nahezu die Hälfte der Rolltreppen im Hauptbahnhof läuft wieder", sagte eine Bahnsprecherin am Vormittag. "Wir setzen darauf, dass der Hersteller uns mit sämtlichen verfügbaren Kräften unterstützt, damit so schnell wie möglich alle Rolltreppen wieder laufen."

Am Wochenende war im Hauptbahnhof vielerorts noch Kofferschleppen angesagt. Nach Angaben der Bahn hängt es vom Fortschritt der Prüfungen durch den Hersteller und der Arbeiten an den Rolltreppen ab, wann alle Anlagen wieder im Betrieb sind.

Die ersten Rolltreppen waren am Samstag im Hauptbahnhof Berlin wieder angerollt. Dort waren seit Mittwoch 42 der insgesamt 54 Anlagen außer Betrieb, am Südkreuz weitere 10. Auch an anderen Bahnhöfen in Deutschland kam es zu Stillständen. Betroffen waren laut Bahn bundesweit insgesamt 130 Rolltreppen, unter anderem am Bahnhof Flughafen Köln/Bonn, in Frankfurt, Dresden, Essen, Hamburg und Düsseldorf.

Treppen blieben abrupt stehen

Grund dafür seien Probleme bei einem bestimmten Typ. Zwei Rolltreppen dieses Typs seien zuletzt mitten im Betrieb abrupt stehengeblieben, hieß es. Die Anlagen müssten nun umfassend überprüft und repariert werden.

Die Bahn setzt eigenen Angaben zufolge Mitarbeiter ein, die für Auskünfte bereitstehen sollen.

Vor allem mobilitätseingeschränkte Menschen betroffen

Insbesondere am Hauptbahnhof, wo Ankunft, Bahnverkehr und Einzelhandel auf vier Ebenen angelegt sind, sind die Einschränkungen vor allem für mobilitätseingeschränkte Menschen erheblich. Aufzüge gibt es zwar, doch sie brauchen aufgrund der verschiedenen Ebenen oft mehrere Minuten, um überhaupt am Startpunkt anzukommen.

Der Berliner Hauptbahnhof gehört mit rund 330.000 Reisenden und Besuchern pro Tag zu den am stärksten frequentierten Bahnhöfen Deutschlands./mvk/DP/jha